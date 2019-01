Zes verdachten aangehouden in groot onderzoek naar vals geld

In een groot rechercheonderzoek naar de productie, handel en distributie van valse bankbiljetten zijn woensdagmorgen zes verdachten aangehouden. De recherche zet het onderzoek voort.

In het onderzoek dat sinds juni 2018 gaande is, werkt de recherche nauw samen met Europol, de Marechaussee en de Nederlandse Bank. Het gaat hier specifiek om de vervaardiging van valse bankbiljetten van onder andere 20 en 50 euro. Het onderzoek leidde naar deze zes verdachten uit Almere die woensdag in de vroege ochtend werden aangehouden.

De recherche viel in totaal acht woningen in Almere binnen. Bij de invallen werden er valse biljetten aangetroffen en middelen ten behoeve van de productie en distributie ervan. Bij het onderzoek werd ook een geldhond ingezet die speciaal getraind is om echt en vals geld te onderscheiden.