13,2 kg crystal meth in spookwoning Rotterdam

Woensdag rond 10.45 uur gingen twee agenten van Flexteam-Zuid langs bij een woning aan de Kees Pijlstraat in Rotterdam. Op het adres stond niemand ingeschreven, maar toen zij er eerder langskwamen, zagen ze toch aanwijzingen dat het bewoond werd. Toen werd er niet opengedaan toen ze aanbelden om te achterhalen wie er verbleef. Nu wel.

Kilo's drugs

De aanwezige, een 35-jarige man, verklaarde daar te wonen. Toen de agenten rondkeken, zagen ze in de keuken weegschaaltjes en verpakkingsmaterialen die gebruikt kunnen worden bij de handel in drugs. In de slaapkamer zagen ze een tas waaruit een blok stak. Omdat het herkend werd als waarschijnlijk harddrugs, hielden de politiemannen de bewoner aan.

Verder zoeken in het huis leverde 13,3 kg chrystal meth op, en 1500 euro aan bankbiljetten. Het pakket in de tas bleek na forensische testen 1,2 kg cocaïne te bevatten. De man zit vast en wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Spookbewoning

Het is al langere tijd bekend dat criminelen woontorens en (luxe) appartementencomplexen gebruiken voor criminele activiteiten en/of om anoniem te verblijven. De appartementen worden gebruikt als safehouses waar bijvoorbeeld verdovende middelen, grote contante geldbedragen of vuurwapens worden opgeslagen, voor illegale prostitutie of als tijdelijke verblijfplaats van criminelen. Regelmatig blijken dergelijke woningen verhuurd via een malafide verhuurbemiddelaar, is er sprake van onderverhuur, belastingontduiking of vinden er contante betalingen plaats. Vaak staat op deze adressen niemand ingeschreven in de Basisregistratie en is er dus sprake van zogenaamde spookbewoning.

Politie, Openbaar Ministerie en gemeente werken intensief samen om dit soort ondermijnende criminaliteit, waarin de onder- en bovenwereld samenkomen, aan te pakken.