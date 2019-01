Klanten Rabo en ABN moeten gaan betalen voor verlies of diefstal bankpas

Dit gaat vanaf 1 april in. ABN Amro gaat 7,50 euro vragen voor een nieuws bankpas en de Rabobank 3,95 euro. Dit meldt RTL Z donderdag. Een woordvoerder van ABN Amro laat weten dat de bank gegeken heeftwat normaal is de bankenwerled en dat de bank hetzelfde doet als andere banken. Het is waar dat ook klanten bij ING 7,50 euro moeten betalen voor het vervangen van een pas die gestolen of verloren is, maar bij de merken die onder Volksbank vallen (SNS, Regiobank en ASN) is de vervanging van de pas gratis, behalve wanneer de klant een pas wil met eigen foto.

De Rabobank meldt dat het bedrijf geld vraag voor een pas die kwijt is geraakt, omdat het maken en veilig versturen van een pas 'kostbaar is'. Klanten kunnen hun pas sinds vorig jaar tijdelijk blokkeren, en laten deblokkeren als die wordt teruggevonden. Volgens de ABN Amro is 'heel logisch' dat een klant die een pas kwijtraakt bijdraagt aan de levering van de nieuwe pas.

Behalve dat er nu betaald moet worden voor een nieuwe pas, verhoogt de Rabobank ook de prijzen van de betaalpakketten. Bij de ABN gaat de prijs van het om de twee weken ontvangen van een afschrift flink omhoog. Ook het overboeken van geld met een papieren overschrijvingsformulier of acceptgiro wordt duurder.