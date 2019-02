Ernstig ongeval met dodelijke afloop

Vrijdagmiddag omstreeks 17.00 uur vond er een ernstige aanrijding plaats op de Babberichseweg in Zevenaar. Daarbij is een 68-jarige vrouw uit Arnhem om het leven gekomen. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

De vrouw raakte bij de aanrijding ernstig gewond maar overleed later die avond aan haar verwondingen. Een 75-jarige man uit Duiven die de auto bestuurde, kwam met de schrik vrij. De andere auto werd bestuurd door een 21-jarige inwoner van Aalten en een 22-jarige inwoner van Didam. Zij bleven ongedeerd.

De 21-jarige man uit Aalten is als verdachte aangehouden en zit nog vast. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Beide bestuurders hebben ter plaatse een blaasproef gedaan. Er was geen alcohol in het spel. De politie heeft voor diverse mensen die daar prijs op stelden slachtofferhulp aangeboden. De weg is enige tijd afgesloten in verband met het onderzoek en het bergen van de voertuigen.

De oorzaak van de aanrijding wordt door de Verkeersongevallenanalyse onderzocht. Het lijkt erop dat een te hoge snelheid in combinatie met het raken van de berm de oorzaak is geweest van de aanrijding.