NS: nachtproef met snelle trein geslaagd

Zoals gepland kwam de trein om 02.23 uur in Den Haag aan. De afstend tussen Groningen en Den Haag werd in 2 uur en 21 minuten afgelegd. Om sneller te kunnen rijden, werden de station Assen, Lelystad Centraal en Leiden Centraal overgeslagen. De trein had een snelheid van 160 in plaats van 140 km/u. De snelle intercity die van Groningen naar Den Haag reed, kwam 15 minuten eerder aan dan de gewone trein. D66-politicus Fleur Gräper-van Koolwijk floot met Roger van Boxtel de trein weg.

In de trein zaten ongeveer 160 testreizigers. Volgens een woordvoerster van de NOS was het feest toen de trein in Den Haag aankwam. De sfeer aan boord van de snelle trein was die van een schoolreisje en carnaval in een. Zo was er vrolijke muziek van een fanfareorkestje van vier mannen met een conducteurspetje op. Er werden drankjes en hapjes uitgedeeld en als het orkestje zwijgt, speelt een dj muziek.