Politieke ambtsdragers leren met training om te gaan met dreiging

Rustig worden voordat je handelt en zo escalatie voorkomen. Dat is één van de doelen van de training ‘Omgaan met intimidatie en bedreiging’ die beschikbaar is voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, Kamerleden en bewindslieden. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft maandag samen met burgemeester Daphne Bergman van de gemeente Beuningen de training gevolgd.

Intimiderende of bedreigende situatie

'Het is natuurlijk niet fijn dat zulke trainingen nodig zijn maar wel erg goed om te doen. Ik heb nu samen met burgemeester Bergman aan den lijve ondervonden hoe intimiderend een bedreigende situatie kan zijn. Het was nu natuurlijk niet echt maar het is goed om te doen om te leren ermee om te gaan. Ik ben er trots op dat we burgemeesters, wethouders, raadsleden en Kamerleden deze training bieden en ik roep hen ook op de training te doen. Het helpt je je voor te bereiden als zich ooit een onveilige situatie voordoet.'

200 politieke ambtsdragers

Inmiddels hebben zo’n 200 politieke ambtsdragers deze training gevolgd. De training staat sinds kort ook open voor wethouders. De trainer legt tijdens de training uit wat er achter bedreigingen, intimidatie en beïnvloeding zit. Soms is het een pure uiting van boosheid, soms is het een instrument om iets gedaan te krijgen. Soms door ‘gewone Nederlanders’, soms door criminelen.

Geen vechtles

De trainer geeft geen vechtles maar biedt bewustwording wat een bedreigende situatie met jou als persoon doet. Als je je daarvan bewust wordt, kun je eerst rustig worden en dan verstandig en rationeel handelen. Een tip van de trainer voor wie in zo’n situatie terecht komt is bijvoorbeeld rustig zeggen: ‘Ik zie dit als een bedreiging en dat vind ik niet prettig. Als je dit niet terugneemt, ga ik hier aangifte van doen’.

Elk jaar rapporteert het ministerie van BZK over politieke ambtsdragers die slachtoffer zijn van bedreigingen. Vorig jaar waren politieke ambtsdragers minder vaak slachtoffer dan een jaar eerder. Burgemeesters werden wel vaker bedreigd.