Stints mogen definitief de weg niet meer op, toelating formeel ingetrokken

Dinsdag is het besluit waarmee de Stint toegelaten was op de weg, formeel ingetrokken. Dit heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het intrekkingsbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.