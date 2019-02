Ook Denk en Forum voor Democratie willen meedoen in alle provincies

Naast deze twee partijen hebben ook VVD, PVV, D66, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en 50Plus zich in alle provincies hebben gemeld. De SGP doet in 9 van de 10 provincies mee. De islamitische partij NIDA heeft zich opgegeven voor Noord- en Zuid-Holland, de hervormingsbeweging Code Oranje heeft zich gemeld voor vier provincies.

Verder doen ook drie provinciegebonden parijen mee zoals Groninger Belang (alleen in Groningen), de Fryske Nasjonale Partij (in Friesland), Senioren Brabant (in Noord-Brabant) en LOKAAL-LIMBURG (in Limburg).

Geldigheid kandidatenlijsten

Op vrijdag 8 februari om 16.00 uur beslist het centraal stembureau van elke provincie in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de partijnamen (‘aanduidingen’). Vervolgens hebben belanghebbenden en kiezers 4 dagen de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen beslissingen van het centraal stembureau. De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Als er geen beroepszaken gehouden worden, zijn de kandidatenlijsten definitief op 12 februari. Als er wel beroepszaken plaatsvinden, staat uiterlijk 18 februari vast welke partijen en kandidaten meedoen aan de provinciale statenverkiezingen.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op 20 maart. De Staten kiezen dat op 27 mei weer de Eerste Kamer.