Medewerkers veegwagen blussen autobrand

Op de Laan van Bol'es is woensdag brand ontstaan onder de motorkap van een personenauto. De bestuurder heeft de auto op het midden van de weg stilgezet en is uitgestapt om 112 te bellen.

Veegwagen

Medewerkers van een toevallig passerende veegwagen van Irado zagen het vuur en grepen direct naar de poederblusser. Onderhand werd ook nog een collega opgeroepen om te assisteren.

Weg schoongeveegd

Voordat de brandweer goed en wel ter plaatse was, was het vuur grotendeels uit en is er nog nageblust. Nadat de auto aan de kant geduwd was, heeft Irado nog even de weg schoongeveegd.