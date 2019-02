Politie onderzoekt woningbrand in Tiel

In de nacht van woensdag op donderdag rond 01.15 uur is brand gesticht in een woning aan de Burgemeester van Altenastraat in Tiel. Bij de brand raakte niemand gewond.

Volgens getuigen zijn er rond het tijdstip van het ontstaan van de brand enkele personen bij de woning gezien. Op dit moment wordt door de politie onderzocht wat de brand in de woning heeft veroorzaakt. De politie sprak vannacht al met meerdere buurtbewoners. De woning is zwaar beschadigd door de brand. Zodra de woning veilig is, wordt ook in de woning sporenonderzoek gedaan door de recherche.

Twee auto’s in brand

Korte tijd voor dit incident, om 00.45 uur brandde er twee auto’s uit aan de Appelboogerd in Tiel. Het rechercheteam dat is opgestart, onderzoekt of er sprake is van een verband.