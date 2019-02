Politie zoekt mogelijk slachtoffer vuurwapenincident

De politie is op zoek naar een jonge vrouw die zaterdagnacht 9 februari op de Noordsingel door een man met vermoedelijk een vuurwapen werd bedreigd. Politieagenten die snel ter plaatse waren, wisten een 28-jarige Rotterdammer aan te houden. Het vermeende slachtoffer stapte vermoedelijk in een personenauto en werd niet meer gevonden.

Politieagenten die omstreeks 01.00 uur de melding kregen: ‘man met vuurwapen op straat’ aarzelden geen seconde en startte een BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachte (BTGV). Daarbij hielden zij een 28-jarige Rotterdammer aan die aan het door een getuige verstrekte signalement voldeed. De verdachte kon vervolgens zonder verder geweld worden aangehouden. In zijn directe nabijheid vonden de agenten een vuurwapen.

Doorzoeking woning

Doordat de man met een vuurwapen had gedreigd, besloten de agenten na verkregen toestemming de woning van de verdachte te doorzoeken. Niet voor niets zo bleek al snel. Zij vonden in de woning onder andere ruim 16.000 euro aan cash geld Maar ook enkele andere goederen die de agenten direct in beslag namen. Een in de woning aanwezige 24-jarige vrouw werd eveneens aangehouden op verdenking van witwassen.

Politie zoekt slachtoffer

De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van het vuurwapen en de grote hoeveelheid cashgeld. De vrouw die door de man zou zijn bedreigd met het vuurwapen werd niet meer gevonden. De politie hoopt dat de bedreigde vrouw zich komt melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of aan een politiebureau in Rotterdam.