Man (38) krijgt 24 jaar celstraf voor mishandeling en moord bejaarde

Maandag heeft het gerechtshof in 's-Hertogenbosch een inmiddels 38-jarige man tot een celstraf van 24 jaar veroordeeld voor mishandeling van en moord op een bejaarde man in Zeeland. 'De rechtbank legde de man eerder 25 jaar cel op. De handlanger waar de man mee samenwerkte kreeg van de rechtbank 15 jaar cel opgelegd en ging niet in hoger beroep', zo laat het hof maandag weten.

Ernstige mishandeling

In de nacht van 23 oktober 2012 wachtten de 2 mannen de bejaarde man op in het park in Axel, waar hij zijn hond uitliet. Het slachtoffer is vervolgens op verschillende locaties ernstig mishandeld, waarbij ook een deel van zijn oor is afgesneden. Uiteindelijk is hij gedood met messteken door het hart en vitale organen, en achtergelaten in de berm. Daarna hebben de mannen ingebroken in het huis van de bejaarde man, op zoek naar zijn pincode. Het lukte uiteindelijk niet om geld op te nemen met de pas.

Voorbedachte raad

Het slachtoffer is op verschillende locaties ernstig mishandeld. Hij is telkens achter in de kofferbak van zijn eigen auto naar de volgende plaats gebracht. Dit alles heeft geruime tijd in beslag genomen. De verdachte heeft dan ook voldoende de gelegenheid gehad om na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad. Er is daarom sprake van voorbedachte raad en daarmee om moord.

Huiveringwekkende daad

Het gaat hier om een huiveringwekkende daad, aldus het hof. Het steeds terugkerende en nietsontziende geweld, gepleegd tegen het hoogbejaarde slachtoffer, dat tegenover de verdachten die in de kracht van hun leven verkeerden totaal weerloos en hulpeloos was, kan niet anders worden omschreven dan als weerzinwekkend.

Celstraf 1 jaar verlaagd

Om voldoende recht te doen aan de aard en de buitengewone ernst van het bewezen verklaarde, vindt het hof net als eerder de rechtbank en het OM in hoger beroep in beginsel een gevangenisstraf van 25 jaar passend en geboden. Echter, nu de redelijke termijn waarbinnen een zaak moet worden behandeld is overschreden, verlaagt het hof de gevangenisstraf met een jaar tot 24 jaar.