Geen officiële aangifte bedreiging voor dodelijk schietincident Oss

Er zijn recent bij de politie geen aangiftes binnengekomen die verband houden met bedreigingen in de zaak van het dodelijke schietincident in Oss van afgelopen maandag. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Melding in 2015

'Wel is in 2015 melding gemaakt van een bedreiging die zou zijn geuit door de man die nu in het ziekenhuis ligt. De melder was de man die maandag om het leven kwam. In een gesprek met de politie gaf hij destijds nadrukkelijk aan geen aangifte te willen doen om de ruzie niet groter te laten worden', aldus de politie.

Gesprek

Dinsdag verschenen in de media berichten dat er onlangs twee keer aangifte zou zijn gedaan door het latere slachtoffer of zijn familie in verband met bedreigingen. In de politiesystemen is hier echter niets over terug te vinden. Woensdag is met de familie van het slachtoffer gesproken, onder meer om hierover opheldering te krijgen: 'Er zijn geen meldingen of aangiftes bij de politie gedaan. Het is een zeer emotionele periode voor de familie en dat begrijpen wij heel erg goed. Wij houden de familie op de hoogte van ontwikkelingen in ons onderzoek', zo laat het rechercheteam weten.

Onderzoek in volle gang

Het onderzoek naar het schietincident in Oss, dat maandag een 43-jarige man uit Oss zijn leven kostte, is in volle gang. Een 59-jarige man uit Oss werd later op de dag zwaargewond gevonden in een pand aan de Molenweg in Oss. Waarschijnlijk heeft hij geprobeerd om zichzelf van het leven te beroven. De recherche ziet hem als verdachte in de zaak.

Oss

De man ligt nog altijd in zeer zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Hij is niet aanspreekbaar. In het onderzoek naar de toedracht spreekt de politie onder meer met mensen uit de omgeving van de verdachte en het slachtoffer. De recherche kijkt ook uitgebreid naar een zakelijk conflict dat de twee al jarenlang hebben.