Man (59) verongelukt op A59

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een ernstig verkeersongeval op de A59 een 25-jarige man uit Rotterdam verongelukt. Dit meldt de politie vrijdag.

Onbesuisd rijdgedrag

'Na een eerste politieonderzoek is vast komen te staan dat het slachtoffer (25) van het dodelijke ongeval op de A59 onder Sprang-Capelle kort voor het ongeval op onbesuisde wijze deelnam aan het verkeer. Mogelijk heeft dit geleid tot de dodelijke aanrijding', aldus de politie.

'Hoge snelheid'

Getuigen verklaarden tegenover de politie dat zij de auto van het slachtoffer kort voor de aanrijding met hoge snelheid over de A59 zagen rijden. Hij haalde daar zigzaggend, links en rechts, diverse auto’s in. Korte tijd later reed de auto achterop een rijdende vrachtwagen en vloog in brand. Inmiddels is vastgesteld dat het slachtoffer een 25-jarige inwoner van Rotterdam is.