Aanrijding tussen auto en vrachtwagens

Op de Deltaweg in Vlaardingen heeft maandagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Een auto kwam in botsing met een vrachtwagen en kwam vervolgens tegen een andere vrachtwagen tot stilstand.

Klem

De voorkant van de auto kwam hierbij klem te zitten onder de trailer van de 2e vrachtwagen. De politie en 2 ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Een gewonde werd behandeld in de ambulance en later overgebracht naar het ziekenhuis. De weg is voorlopig dicht.