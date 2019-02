Agente in cellencomplex geschopt en uitgescholden

Een agente is maandagmiddag 18 februari rond 16.30 uur door een 33-jarige Tilburgse mishandeld en uitgescholden. Dat gebeurde in het cellencomplex aan de Ringbaan-West.

De agente en een collega begeleiden de verdachte naar een cel. Ze zagen dat de vrouw nog veters in haar schoenen had en toen ze bij de cel waren aangekomen vroegen ze aan de Tilburgse om deze uit haar schoenen te halen. Daarop begon de vrouwen wild om zich heen te schoppen en slaan, deed uiteindelijk haar schoenen uit en gooiden deze richting de dienders. Ook het vest van de vrouw moest uit omdat daar een koord in zat. Dat weigerde ze en de dienders besloten het bij haar uit te doen. Daarbij schopte de vrouw de agente tegen het bovenbeen ook schold ze haar uit. De agente heeft aangifte gedaan.