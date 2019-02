'KLM boekt flinke winst en doet het veel beter dan Air France'

Air France behaalde een operationele winst van 266 miljoen euro. In vergelijking met een jaar eerder behaalde de Franse tak van de luchtvaartmaatschappij bijna 600 miljoen euro minder winst. Dit meldt De Financiële Telegraaf (DFT) woensdag. In een toelichting op de resultaten sprak financieel directeur van Air France KLM Frédéric Gagey over 'een opvallend goed resultaat' voor KLM. Het totale operationele resultaat van 1,3 miljard euro betekende een daling van 591 miljoen euro op jaarbasis. Totale winst komt uit op 409 miljoen euro. De stakingen bij Air France zorgden voor een kostenpost van 355 miljoen euro.

DFT-verslaggever Yteke de Jong schrijft in haar commentaar in de krant dat het verschil in prestatie tussen KLM en Air France 'genant' genoemd kan worden. 'Zelfs zonder het effect van de staking van vorig jaar, blijft Air France de brekebeen naast KLM en andere concurrenten zoals het Britse IAG of Lufthansa.'