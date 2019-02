Politie zoekt specifieke getuigen zware mishandeling

In het onderzoek naar de zware mishandeling van een 16-jarige jongen op zaterdagavond 16 februari aan de Rhijnauwensingel, is de recherche op zoek naar enkele specifieke getuigen.

Zaterdagavond 16 februari rond 21.00 uur is een 16-jarige jongen op de Rhijnhauwensingel in de Rotterdamse wijk Beverwaard tijdens een ruzie gewond geraakt aan zijn gezicht en hand. De vermoedelijke dader is een leeftijdsgenoot.

Het slachtoffer kreeg diverse vuistslagen in het gezicht, waardoor zijn kaak op twee plekken is gebroken. De verdachte haalde ook een mes tevoorschijn. Het slachtoffer wist het mes af te weren, maar verwondde daarbij zijn hand. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht om zich te laten behandelen aan zijn verwondingen.

Signalement verdachte

Het gaat om een 16-jarige jongen, donkere huidskleur, ongeveer 1.70 m lang. Hij droeg een zwarte jas of zwart vest en een spijkerbroek en beige sportschoenen.

Wie schoot het slachtoffer te hulp?

Op straat troffen omstanders de gewonde jongen aan. Zij hielpen hem en zij zijn ook achter de dader aangegaan. Enkele getuigen verklaarden dat de verdachte in tram 23 in de richting van Marconiplein is gestapt.

De politie wil in contact komen deze mensen die nog geen verklaring hebben afgelegd. Het gaat met name om de omstanders die rond het tijdstip van de mishandeling getuige moeten zijn geweest en die het slachtoffer hebben geholpen. Deze getuigen kunnen belangrijke informatie hebben.

Heeft u iets gezien of heeft u informatie over deze mishandeling, neem dan contact op met de recherche van bureau Zuidplein via 0900-8844. Liever anoniem, dan via M 0800-7000.