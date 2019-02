Langer thuis wonen: een must of een wens van ouderen?

Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren aanzienlijk. Deze stijging is zo groot, dat er geen ruimte is om alle ouderen op te vangen in verzorgingstehuizen. Daarom heeft de overheid de wens dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Maar wat blijkt? Dit is niet alleen de wens van de overheid. Een groot deel van de ouderen willen zelf namelijk ook zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En dit is niet zo vreemd. Zij wonen prettig in hun vertrouwde omgeving. Ze kennen de buurt en hebben vaak een goede band met de buren, waar zij graag een praatje mee maken. Ook kan een verhuizing als zeer stressvol ervaren worden. En duurt het vaak een lange tijd voordat iemand zich volledig thuis voelt in een nieuwe omgeving.

Veilig en leefbaar

Het moet echter wel mogelijk zijn om thuis te blijven wonen. De situatie moet veilig en leefbaar blijven. Ouderen krijgen vaker te maken met verschillende kwaaltjes, zoals artrose en vermoeide benen. Hierdoor vormt de trap vaak het eerste obstakel voor ouderen in hun bestaande woning. Sommige ouderen slapen hierdoor zelfs op de benedenverdieping en komen bijna niet meer boven.

Hulpmiddelen in huis

Gelukkig zijn er verschillende hulpmiddelen die in huis toegepast kunnen worden, zodat de woning seniorproof wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een traplift. Dit is vaak de ideale oplossing als traplopen niet meer zonder moeite gaat. Zo kunnen ouderen nog steeds gebruik maken van hun gehele woning, zonder zich zorgen te maken over de trap. Er heerst vaak het idee dat een traplift dusdanig veel ruimte inneemt, dat de andere gebruikers er niet meer veilig langs kunnen. Met een traplift aan de binnenkant van de trap bent u ervan verzekerd dat de trap nog steeds beloopbaar blijft. Dit is wel zo veilig.

Ondersteuning vanuit de overheid

Ook de overheid stimuleert het aanschaffen van deze hulpmiddelen in de vorm van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het Persoons Gebonden Budget (PGB). Met deze regelingen krijgen hulpbehoevenden de mogelijkheid langer zelfstandig thuis te blijven wonen en daardoor volledig mee te blijven doen aan de maatschappij.