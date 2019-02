Fietsster zwaargewond na aanrijding

Een fietsster is woensdagavond zwaargewond geraakt na een aanrijding op de Schiedamsedijk in Vlaardingen.

Bij het oversteken werd de vrouw aangereden door een auto. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Twee ambulances en het MMT kwamen met spoed ter plaatse. De weg werd afgesloten vanaf Schiedam.

De gewonde vrouw is later overgebracht naar het ziekenhuis. De politie brengt het ongeval in kaart.