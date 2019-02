Intertoys kondigt faillissement aan

Winkels en webwinkel blijven open

Op verzoek van de curatoren blijven voorlopig de winkels van Intertoys open. Dit mede omdat curatoren zullen proberen om de activiteiten van Intertoys geheel of gedeeltelijk in een doorstart te betrekken. Curatoren zijn hierover met diverse partijen in gesprek.

Salarisen worden betaald

De salarissen van de medewerkers worden uitbetaald. In totaal vallen circa 3.200 medewerkers van Intertoys verdeeld over 286 Nederlandse winkels, 2 distributiecentra en het servicekantoor in Amsterdam onder het faillissement. De winkels van ruim 100 franchisenemers in Nederland als ook de Belgische activiteiten vallen buiten het faillissement.

Aanleiding faillissement

Aanleiding voor deze vergaande stap is de aanhoudende druk op de gehele detailhandel. Toenemende online-verkopen hebben de verkoop van speelgoedwinkels de afgelopen tien jaar met 50% doen dalen. Daar komt voor een speciaalwinkel als Intertoys ook toenemende concurrentie van discounters buiten de traditionele speelgoedmarkt bij.