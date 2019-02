Taakstraffen voor rellen bij wedstrijd ADO-Feyenoord

'Het is een spel, het is gewoon een sfeer.' Dat verklaarde één van de ADO-supporters na een wedstrijd in februari 2017. En hij doelde niet op het voetbal. Tijdens de wedstrijd ADO-Feyenoord braken ongeregeldheden uit in het Kyocera-stadion. Zeven supporters die hekken sloopten stonden vandaag voor de rechter.

De zogenoemde risicowedstrijd werd gespeeld op 19 februari 2017 in het Haagse stadion. Door de slechte financiële en sportieve situatie van de club stond er al druk op het evenement. Toen in de 62ste minuut door Feyenoord 1-0 werd gemaakt, sloeg de sfeer om.

Op de Aad Mansveld-tribune van de thuisploeg werd door een enkeling gejuicht bij het doelpunt. Twee vermoedelijke Feyenoord-fans werden hardhandig van de tribune verwijderd. Aan de andere kant van het stadion stroomde ondertussen een groep van zo'n 100 tot 150 ADO-supporters, de harde kern, van de eigen tribune. Via de catacomben van het stadion wilden ze op weg naar de 'infiltranten'. En daarbij moesten afscheidingshekken tussen de vakken het ontgelden.

Opgelegde straffen

Zeven supporters moesten zich vandaag voor de politierechter verantwoorden voor het duwen, trekken en slopen van verschillende hekken. Het Openbaar Ministerie eiste 100 uur taakstraf tegen hen. De rechter legde vijf verdachten een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur op, omdat de zaak twee jaar oud is en omdat de voetbalclub en de KNVB ook al maatregelen hebben genomen in de vorm van geldboetes en stadionverboden. Twee verdachten werden vrijgesproken, omdat de bewakingsbeelden niet duidelijk genoeg zouden zijn.

Een van de verdachten verklaarde over de ongeregeldheden: 'Het is een spel, het is gewoon een sfeer. Je belandt er gewoon in. Het is stom dat het is gebeurd.' Hij gaf aan dat hij nu een les heeft geleerd. 'Maar dat is geen garantie,' voegde hij er nog aan toe.

Geweld tegen stewards en agenten

Behalve tegen het hek, is tijdens de wedstrijd ook fors geweld gebruikt tegen stewards en agenten. Er is geschopt en geslagen en er werd met van alles gegooid. Vuilnisbakken vlogen door de lucht, net als vuurwerk en metalen pijpen en houten tafelbladen van de marktkraampjes. Agenten stonden op het punt hun wapens te trekken, maar werden net op tijd ontzet door de mobiele eenheid.

Voor dit geweld tegen personen moeten 9 relschoppers zich later nog verantwoorden voor een meervoudige kamer van de rechtbank.