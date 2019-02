FNV: Fusie PostNL en Sandd goed nieuws

Ger Deleij, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘Hier hebben we jarenlang voor gestreden. Wij gaan nu zo snel mogelijk afspraken maken met PostNL over de sociale gevolgen van het fusieproces. Het opvangen van die gevolgen voor de medewerkers is cruciaal.’

Behoud van werkgelegenheid

PostNL heeft toegezegd dat alle postverspreiders van Sandd een baan aangeboden krijgen bij PostNL. Maar, zegt Deleij, de FNV wil van PostNL graag weten welke randvoorwaarden daarbij gelden en wat de verdere plannen zijn. ‘In het overleg met PostNL zullen wij ons uiteraard hard maken voor behoud van de werkgelegenheid van de medewerkers van Sandd.’

Deleij stelt dat met deze fusie ook een eind moet komen aan de race naar beneden in de postsector. ‘We gaan ervan uit dat dit ook betekent dat de arbeidsvoorwaardelijke positie van de postbezorgers een stuk verbetert’, aldus de FNV-bestuurder.

Toetsen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet de fusie nog toetsen. Dit proces kan maanden duren. Deleij: 'Mocht dat uiteindelijk niet leiden tot een positief resultaat, dan verwachten wij van de staatssecretaris dat zij de fusie alsnog mogelijk maakt. Die is namelijk in het belang van de postdienstverlening in Nederland en de positie van de werknemers in de sector. Snelheid blijft daarbij geboden, want de daling van de postvolumes gaat onverminderd voort.'