Grote brand in loods Schiedam, de day after

De brandweer is tot in de ochtend aanwezig geweest voor bluswerkzaamheden. Met daglicht is de enorme schade goed te zien. Van het gehele pand is bijna niets meer over. Ook zijn meerdere nabij geparkeerde voertuigen verwoest. Een kraan is vanochtend bezig met de brokstukken op zij te leggen en de laatste stukjes instabiele muren neer te halen. De omgeving is voorlopig ruim afgesloten. Ook is de gemeente begonnen met het schoonmaken van de wegen in Schiedam omdat in een groot gebied roetdelen zijn neergekomen.