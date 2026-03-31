VEH: Streng bankbeleid zet huiseigenaren met aflossingsvrije hypotheek klem

Steeds meer huiseigenaren dreigen vast te lopen door aangescherpt bankbeleid rond aflossingsvrije hypotheken. Banken passen hun regels snel en vaak zonder duidelijke uitleg aan. Daardoor ontstaan onzekerheid en problemen, ook bij mensen die hun hypotheek al jaren probleemloos kunnen betalen, waarschuwt Vereniging Eigen Huis.

Onder druk van Europese toezichthouders bouwen banken hun aflossingsvrije hypotheekportefeuilles versneld af. Dat leidt ertoe dat het aflossingsvrije deel bij nieuwe hypotheken of bij wijzigingen, zoals verhuizen, oversluiten of verlengen, steeds verder wordt beperkt. Die beperkingen verschillen per bank en worden vaak generiek toegepast, zonder duidelijke uitleg richting klanten.

Onzekerheid bij wijzigen

Zolang een hypotheek ongewijzigd blijft, hoeven huiseigenaren vaak niets te doen. Maar zodra zij wél in actie komen, gelden ineens strengere regels. Dat leidt tot onzekerheid over het kunnen verlengen van de hypotheek, het behoud van het aflossingsvrije deel of het benutten van overwaarde. Een recente peiling van AVROTROS-consumentenprogramma Radar benadrukt die onzekerheid. 66 procent weet niet dat hun bank strengere regels gaat hanteren en 75 procent is nooit door de eigen hypotheekverstrekker geïnformeerd over de gevolgen voor hun situatie.

Banken beschermen balans

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen huishoudens een volledig of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek. Deze hypotheekvorm vormt op zichzelf geen probleem. In veel gevallen is dit bewust gekozen en al jarenlang probleemloos betaalbaar. “Banken willen hun balans beschermen maar dit mag niet ten koste gaan van consumentenbescherming,” zegt Cindy Kremer, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. “Mensen die hun hypotheek gewoon kunnen dragen, lopen vast omdat sommige banken weinig ruimte laten voor maatwerk. Dat is onnodig en ondermijnt de woonzekerheid.”

Oplossing: bankvoucher voor onafhankelijke aflossingsvrij‑check

Vereniging Eigen Huis pleit daarom voor de invoering van een bankvoucher, waarmee huiseigenaren kosteloos een onafhankelijke hypotheekadviseur kunnen inschakelen voor een aflossingsvrij‑check. Zo wordt voorkomen dat één bankgesprek of één interne norm bepalend is voor wat er mogelijk is. Een onafhankelijke adviseur kan toetsen op basis van de werkelijke betaalbaarheid en inzichtelijk maken welke risico’s er daadwerkelijk zijn.

Oproep aan banken

Vereniging Eigen Huis roept banken op om hun verantwoordelijkheid te nemen: communiceer duidelijker, toets op feitelijke maandlasten in plaats van alleen theoretische normen en bied ruimte voor maatwerk, vooral bij ingrijpende levensgebeurtenissen zoals scheiding, werkloosheid en seniorendoorstroming. Alleen zo blijven oplossingen die betaalbaar en verantwoord zijn ook daadwerkelijk bereikbaar voor huiseigenaren.

Wat kunnen consumenten nu doen?

Consumenten doen er verstandig aan om nu al in kaart te brengen hoe hun (deels) aflossingsvrije hypotheek eruitziet en wat dat betekent richting pensioen of het moment dat de lening afloopt. Zolang de hypotheek ongewijzigd blijft is er vaak niets aan de hand, maar wie wil verhuizen, oversluiten, verhogen of verlengen kan ineens met strenger (en per bank verschillend) beleid te maken krijgen. Daarom is het slim om bij wijzigingsplannen of twijfel tijdig advies in te winnen en niet alleen af te gaan op één gesprek met de bank: een onafhankelijke hypotheekadviseur kan op basis van de werkelijke betaalbaarheid meedenken over passende opties.