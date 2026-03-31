Zaterdag opgepakte terrorismeverdachte (21) Eindhoven blijft langer vast

De 21-jarige man die zaterdagavond in Eindhoven werd aangehouden blijft 14 dagen vastzitten. 'Hij is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die besloot de verdachte langer vast te houden. De Eindhovenaar wordt verdacht van opruiing tot een terroristisch misdrijf en deelname aan een terroristische organisatie', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Tip AIVD

'Het onderzoek naar de man is gestart na een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan het Landelijk Parket van het OM. In dat bericht stond dat de man aanhanger is van IS, en online IS-propaganda zou verspreiden', aldus het OM.

Onderzoek in volle gang

Nader onderzoek heeft ertoe geleid dat is besloten de verdachte zaterdag aan te houden. Het onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) is in volle gang. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact met zijn advocaat hebben.