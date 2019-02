Celstraffen 6 jaar geëist tegen Syriëgangers

Donderdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) celstraffen van zes jaar geëist tegen twee mannen die sinds de zomer van 2013 tot begin 2018 hebben deelgenomen aan terroristische organisaties in het strijdgebied in Syrië. 'Het gaat om Ahrar al-Sham en Jund al-Aqsa, jihadistische strijdgroepen organisaties die een zuiver islamitische samenleving nastreven', zo meldt het OM donderdag.

Amsterdamse Vogelbuurt

De twee vrienden van 30 en 32 jaar zijn in 2013 gezamenlijk met een buurjongen vanuit de Amsterdamse Vogelbuurt naar Syrië gereisd. Deze derde persoon zou in 2014 zijn omgekomen in de gewapende strijd. De twee teruggekeerde Syriëgangers die terecht staan bij de rechtbank Rotterdam zijn vorig jaar aangehouden.

Geradicaliseerd

Volgens een vader van een van de verdachten waren de drie vrienden na een periode van drank en joints geradicaliseerd en doorgeslagen in het geloof. Beide verdachten verklaarden dat zij naar Syrië zijn gereisd om mensen te helpen. Volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket hebben de verdachten schiet- en sporttrainingen gevolgd en zijn zij voorzien van een vuurwapen.

Gewelddadige strijd

Ook volgens informatie van de AIVD zijn de verdachten betrokken geweest bij de gewelddadige jihadistische strijd. Deze informatie wordt ondersteund met andere resultaten van het onderzoek. Voor het OM staat vast dat zij zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie.

Wapen

Een van de verdachten hield het er op dat hij de vijand wel in het oog heeft gehouden, maar niet heeft deelgenomen aan aanvallen. Hij zou wel munitie hebben gedragen, macaroni en spaghetti gekookt en bij een doorlaatpost hebben gewerkt. Bij doorzoekingen zijn afbeeldingen van hem gevonden waarop hij in militaire kleding en met een wapen staat. De rechtbank doet 29 maart uitspraak.