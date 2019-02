foodwatch eist einde partnerschap EU-voorzitter met Coca-Cola

Voedselwaakhond foodwatch wil dat zo snel mogelijk het ‘platinum partnerschap’ van Coca-Cola met het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie wordt beëindigd. In een open brief heeft foodwatch de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, en de Roemeense premier Viorica Dăncilă, opgeroepen op om het partnerschap van Coca-Cola met het Roemeense EU-voorzitterschap onmiddellijk te beëindigen.

Volgens foodwatch is het volstrekt ongepast dat in een tijd waarin de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over een ‘obesitasepidemie’ met de daaraan gerelateerde ziektes als diabetes type 2, het voorzitterschap van de Raad van de EU wordt gesponsord door Coca-Cola. Dit meldt foodwatch op de website.

'Dergelijke partnerschappen vergroten het risico op belangenverstrengeling, zeker nu de Europese Unie zich komende maanden buigt over belangrijke punten van het voedselbeleid. Bovendien ondermijnt de sponsoring het vertrouwen van het publiek in de politiek, terwijl we in deze tijd juist de transparantie en democratie in Europa zouden moeten versterken.' foodwatch is een online email-actie gestart tegen de sponsoring van Coca-Cola. Ook is een brief aan het Nederlandse kabinet gestuurd, omdat juist zij, tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, gezonder voedsel op de Europese agenda hadden gezet met de belofte aan de Tweede Kamer dat 'dit thema op de Europese agenda blijft'.

Vanaf januari 2019 bekleedt Roemenië het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie voor een periode van zes maanden. Journalisten van het Duitse ZDF en ARD hebben al hun verbazing geuit over het feit dat Coca-Cola prominent zichtbaar is als sponsor op bijeenkomsten van de Raad. De deelnemers aan deze bijeenkomsten werden verwelkomd met billboards met het logo van het Roemeense voorzitterschap en het Coca-Cola logo met onderschrift “The Coca-Cola system proudly supports the first Romanian EU Council Presidency“. Er zijn ook Coca-Cola zitzakken, billboards en natuurlijk drankjes. Coca-Cola is één van de hoofdsponsors van het Roemeense voorzitterschap van de Europese Unie, een relatie die Roemenië omschrijft als een 'platinum partnerschap'. Ook de Roemeense bierbrouwerijorganisatie Berarii en andere bedrijven sponsoren het voorzitterschap.

Het is niet uniek dat dit soort politieke posities worden gesponsord, maar deze warme zakelijke relaties zijn zeer ongewenst, vindt foodwatch. Coca-Cola sponsorde in 2011 ook het Poolse voorzitterschap. Het leverde onder andere 140.000 liter aan dranken voor de bijeenkomsten.

In de komende maanden zullen de politici van de EU de Algemene Levensmiddelen Verordening herzien. Ook een Europees voedselkeuzelogo staat op de agenda. Andere kwesties die zich tijdens het Roemeense voorzitterschap op EU-niveau kunnen voordoen, zijn onder meer het opstellen van voedingsprofielen, een suikerheffing op frisdranken en kindermarketing van junkfood. Het zijn allemaal onderwerpen waarbij Coca-Cola een duidelijk belang heeft.

In 2016 lekte de interne strategie van Coca-Cola Europa tegen een suikertaks uit - in hun woorden: "fight back". De sponsoring van het EU-voorzitterschap past bij de gelekte terugvechtstrategie, als onderdeel van Coca-Cola's lobbyactiviteiten. Het is bekend dat Coca-Cola voor de start van het voorzitterschap minstens twee keer in Roemenië heeft gelobbyd.

Erfenis van Nederlands voorzitterschap EU

Nederland was trots dat het als voorzitter van de Raad van de Europese Unie in 2016 herformulering van voeding op de agenda had gezet. In een evaluatie aan de Kamer berichtte Minister Schippers dat Europees breed plannen waren gesmeed om minder suiker, vet en zout in producten te verwerken. Bij de opvolgende voorzitterschappen zou het ook worden aangekaart zodat ‘dit thema op de Europese agenda blijft’. Drie jaar later is de voorzitter van de Raad van de Europese Unie juist onderdeel geworden van de marketing van Coca-Cola.

De herformulering wil al niet vlotten, ook niet in Nederland. Zo worden er ook in Nederland nog te weinig resultaten mee geboekt, mede omdat de toezeggingen van de voedingsindustrie weinig voorstellen. Onlangs werden in het preventieakkoord door de voedingsindustrie boterzachte aanvullende beloften gedaan. Het is uitermate cynisch en onwenselijk dat Coca-Cola als hoofdsponsor van zo’n politiek evenement kan dienen.

"Kwesties die de gezondheid en keuzevrijheid van alle EU-burgers beïnvloeden, verdienen de onbevooroordeelde aandacht van politici. foodwatch staat voor een democratisch Europees beleid dat de belangen van de burgers voorop stelt. Om dat waar te maken, moet de schaamteloze lobby, sponsoring en invloed van de voedingsindustrie stoppen", stelt Thilo Bode van foodwatch.