Nog niet alle flatbewoners kunnen terug naar hun appartement in de 'Lee Towers'

Zo'n 250 bewoners van de woontoren Lee Towers in Rotterdam moeten vannacht de nacht in de sporthal doorbrengen.

Vrijdagochtend kunnen de eerste bewoners wel weer terug naar huis. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam tegen de regionale zender RTV Rijnmond: 'Vanwege de veiligheid kunnen de mensen nog niet terug. Werklui gaan ook nog een deel van de nacht door met het veilig maken van het gebouw, zodat morgenochtend de eerste mensen hopelijk terug kunnen.'

Maar enkele tientallen studenten van de ontruimde flat in Rotterdam-West kunnen niet naar huis. Hun appartementen hebben bij de brand zoveel waterschade opgelopen dat ze voorlopig niet terug kunnen. Dit hebben de brandweer, gemeente Rotterdam en Stichting Salvage donderdagmiddag besloten, zo meldt de regionale zender. Woensdagavond was er een kleine keukenbrand in een appartement, maar daarna stroomde er via de sprinklerinstallatie binnen een half uur 20.000 liter water de flat in. Een deel daarvan ging door de meterkasten. Daarop werd de stroom in het gebouw uitgeschakeld.

De bewoners die voorlopig nog niet naar huis kunnen, wonen in aprtementen direct om de woning waar de brand heeft gewoed. Omdat in het 24-verdiepingen-tellende gebouw nog niet alle appartementen zijn bewoond, kunnen deze bewoners nu tijdelijk in deze leegstaanden appartementen van de Lee Towers worden opgevangen.