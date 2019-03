Toename aantal e-bikes

De gunstige economie, de lange zomerse periode en toegenomen interesse in e-bikes hebben de de fietsbranche in 2018 geen windeieren gelegd. De omzet uit de verkoop van nieuwe fietsen steeg 25 procent ten opzichte van 2017 en bedroeg voor het eerst meer dan 1 miljard euro. Daarnaast werden voor het eerst in vier jaar meer dan 1 miljoen fietsen verkocht, zo blijkt uit de cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en onderzoeksbureau GfK.

De zomer duurde in 2018 van het vroege voorjaar tot het late najaar en dat heeft bij de consument overduidelijk de interesse voor een nieuwe fiets aangewakkerd. En dan met name de interesse voor e-bikes. De branche verkocht 1,01 miljoen fietsen (plus 5,7 procent) en zette een absoluut recordbedrag van 1,22 miljard euro om, waarvan 823 miljoen euro -oftewel ruim twee derde- door de verkoop van elektrische fietsen. Zowel de omzet uit e-bikes als het aantal verkochte exemplaren steeg met zo’n 40 procent. 409.400 nieuwe elektrische fietsen verlieten de showrooms, tegen 294.000 in 2017. Vier op de tien nieuwe tweewielers was afgelopen jaar dus elektrisch aangedreven en vorig jaar was dat nog minder dan een derde. Door de populariteit van de e-bike steeg de gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe fiets in 2018 naar 1.207 euro en dat is ruim 18 procent meer dan het jaar ervoor. In 2011 lag het gemiddelde aanschafbedrag nog op 734 euro.

Stadsfiets

BOVAG en RAI Vereniging constateren dat elektrisch fietsen ‘het nieuwe normaal’ begint te worden. De fietsen komen tegenwoordig in alle soorten en maten en voor vele doelgroepen, van jong tot oud, en vele toepassingen. Als mountainbike, als transportfiets voor zakelijk gebruik en als bakfiets voor ouders en kinderen bijvoorbeeld, maar ook steeds vaker ter vervanging van het oude stalen ros voor scholieren. De populariteit van de e-bike betekent tevens dat deze categorie fietsen nu ook de traditionele stadsfiets van de troon heeft gestoten. In 2017 betrof nog 42 procent van de verkoop een stadsfiets, vorig jaar was dat 34 procent.

Verduurzaming mobiliteit

RAI Vereniging en BOVAG zien de verkoopstijging als een belangrijke opsteker naar een meer duurzaam mobiliteitssysteem en gezondere samenleving. Uit eerder onderzoek van TNO blijkt dat mensen in bezit van een nieuwe fiets gemiddeld zo’n 10 procent meer zakelijke en 27 procent meer privékilometers op de fiets afleggen. Met de vereenvoudiging van de fiscale regels voor het zakelijk gebruik van de fiets per 1 januari 2020, verwachten RAI Vereniging en BOVAG dat ook de zakelijke aanschaf van een fiets groeit, tot zo’n 150.000 extra fietsen per jaar. Randvoorwaarde daarbij is dat dorpen en steden onderling goed per fiets bereikbaar zijn. Hier ligt volgens de organisaties een belangrijke rol voor de nieuwe aanstaande provinciebesturen om in hun beleidsplannen ruimte te maken voor investeringen in fietsinfrastructuur.