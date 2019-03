Hoe #verspillingsvrij ben jij?: strijd mee tegen voedselverspilling

Minder voedsel verspillen is beter voor het milieu én je portemonnee. Via de campagne kom je te weten wat je thuis allemaal kunt doen.

In Nederland wordt een kwart van al het voedsel verspild. Verspilling vindt plaats op het land, in de fabriek, tijdens het vervoer en ook bij mensen thuis. Nederlanders kunnen gemiddeld 41 kilo voedsel per persoon per jaar van de afvalbak redden, in geld is dat ruim € 145 per persoon.

Om samen voedselverspilling tegen te gaan, is vorig jaar de stichting Samen Tegen Voedselverspilling opgericht. Deze stichting bestaat uit meer dan 20 leden (bedrijven, organisaties en overheid), waaronder ook het Voedingscentrum. Gezamenlijk doel is de voedselverspilling in 2030 te halveren. Samen starten we nu de campagne ‘Hoe #verspillingsvrij ben jij?’ voor alle Nederlanders.

Broodnodige winst

Als iedereen in Nederland zijn voedselverspilling halveert, levert dat een enorme besparing op. Voor bijvoorbeeld brood en zuivel zou dit omgerekend ruim 270.000 broden en 150.000 literpakken yoghurt per dag zijn.* Ook bij groente, fruit en vlees is veel winst te behalen.

Hoe #verspillingsvrij ben jij?

Via de campagne ‘Hoe #verspillingsvrij ben jij?’ krijg je handige tips om verspilling te verminderen. Ook bekende namen als Susan Aretz (smulpaapje), Esther van der Paal (Babyccinokids), Francesca van Berk (Francesca Kookt) en Estée Strooker (chef-kok en tv-kok 24Kitchen) komen in actie. Via de hashtag #verspillingsvrij geven zij hun keukengeheimen prijs die jou helpen minder te verspillen. Zelf kun je ook tips delen en vragen stellen op social media met #verspillingsvrij.

Dit kun je nu al doen tegen verspilling

Door slim te kopen, koken en bewaren voorkom je voedselverspilling. Met deze 6 tips kun je direct al aan de slag:

Check je voorraad. Kijk in je koelkast, vriezer en voorraadkast wat als eerste op moet. Bepaal op basis hiervan wat je gaat eten.

Maak een planning. Wat ga je deze week eten? En wie eten er mee? Zet op een boodschappenlijstje wat je nodig hebt en noteer ook de hoeveelheden.

Kook precies genoeg. Weeg bijvoorbeeld pasta voor 3 personen af. Handig hulpmiddel is het Eetmaatje.

Houd de houdbaarheidsdatum in de gaten en maak producten op tijd op. Een product met een THT-datum kun je ook ná de datum vaak nog eten. Kijk, ruik en proef om de kwaliteit te beoordelen.

Zet je koelkast op 4 ºC. Bacteriën krijgen dan nauwelijks kans en eten blijft zo langer goed. Gebruik de koelkastthermometer.

Bewaar eten op de juiste plek. Tomaten zijn langer houdbaar buiten de koelkast, appels juist ín de koelkast. Check voor bewaaradviezen de Ja-Nee Koelkaststicker of online Bewaarwijzer.