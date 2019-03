Doelgroepenteam Centrum 156 aanhoudingen in twee maanden

Het ‘doelgroepenteam’ van de politie eenheid Amsterdam heeft in de maanden januari en februari van 2019 in totaal 156 aanhoudingen verricht.

Het doelgroepenteam, in de volksmond ook wel ‘zakkenrollersteam’ genoemd, zijn politieagenten die in burgerkleding werken en zich voornamelijk richten op straatcriminaliteit in de binnenstad. Doordat deze agenten onopvallend opereren, verrichten zij veel heterdaad aanhoudingen. Leden van het doelgroepenteam hebben een sterk oog voor opvallend of afwijkend gedrag, bijvoorbeeld het zogenaamde ‘zoekgedrag’ van zakkenrollers, dieven van waardevolle spullen bij bezoekers van horecagelegenheden en hotels en criminelen die middels de zogenaamde ‘voetbaltruc’ slachtoffers willen beroven van een horloge.

Snel, flexibel en onopvallend

Het doelgroepenteam kan daarnaast snel en flexibel worden ingezet bij spoedacties, bijvoorbeeld na signalen van heling of een vluchtende verdachte. Vanwege het onopvallende karakter van het doelgroepenteam vangen zij daarnaast regelmatig signalen op van ‘ondermijning’, de ongewenste vermenging van onder- en bovenwereld, bijvoorbeeld als het gaat om witwassen, fraude en illegale handel.

Gebiedsverbod

In januari en februari hield het doelgroepenteam 85 verdachten aan op verdenking van het dealen van (nep)drugs. 25 verdachten werden aangehouden op verdenking van zakkenrollerij. Nog eens 30 verdachten konden worden aangehouden voor andere misdrijven, variërend van poging tot doodslag, oplichting via internet, auto-inbraken, belediging en andere vormen van oplichting. Tenslotte konden 16 verdachten door herkenning worden aangehouden die gesignaleerd stonden vanwege eerder gepleegde misdrijven. Veel van de aangehouden verdachten kregen na hun aanhouding tevens een gebiedsverbod opgelegd, om te voorkomen dat zij op een later moment opnieuw in de fout kunnen gaan. Bij overtreding van het gebiedsverbod zullen zij ook daarvoor vervolgd worden.