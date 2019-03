Start van de bouw nieuwe busstalling in Emmen

Gedeputeerde Henk Brink heeft dinsdag 5 maart samen met wethouder van der Weide van gemeente Emmen het startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe busstalling van Qbuzz, aan de Tweede Bokslootweg in Emmen. Op de stalling is plaats voor ruim 60 bussen, met daarbij een overdekte tank- en wasgelegenheid. Het kantoorpersoneel

Energieneutraal bouwen

Het kantoorgebouw wordt energieneutraal en krijgt geen gasaansluiting. Met extra zonnepanelen kan een deel van de benodigde energie voor de bedrijfsprocessen worden opgewekt. Het gebouw kenmerkt zich verder door veel licht en creëert daarmee een prettig verblijfsklimaat. De busstalling wordt gerealiseerd door een combinatie van Drentse bouwbedrijven, onder leiding van Buursema Bouwbedrijf BV en moet in november 2019 klaar zijn, een maand voor de start van de nieuwe concessie. “Het is mooi dat dit project ook werkgelegenheid in de regio creëert”, aldus de heer Brink, “En dat Drentse ondernemers een eigentijds energiezuinig gebouw gaan bouwen. Innovatie en vakmanschap gaan hand in hand.”

Klaar voor de toekomst

Aanleiding voor de nieuwbouw zijn de grote investeringen die het OV-bureau en Qbuzz de komende jaren in Emmen doen in elektrische bussen en de installaties om de bussen op te laden. Wilko Mol, directeur van het OV-bureau: “Het is voor ons een mooi project, waar we erg enthousiast over zijn. De ontwikkelingen in het openbaar vervoer rondom duurzaamheid gaan snel en met deze nieuwe stalling zijn we weer een stap verder op weg naar een toekomst met elektrisch rijden.” Het OV-bureau laat de stalling bouwen en verhuurt deze aan Qbuzz.