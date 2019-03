Twaalf personen onwel door CO-vergiftiging

In een woning aan de Wimarstraat in Den Haag is dinsdagmorgen het stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen. Twaalf personen die in en rondom de woning waren geweest zijn met mogelijke koolmonoxidevergiftiging naar een ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer werd dood in de woning aangetroffen en omdat niet duidelijk was hoe de persoon om het leven was gekomen, werd de politie ingeschakeld. Al snel bleek de CO waarde in de woning veel te hoog te zijn en raakte 12 personen, waaronder vier agenten, onwel. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De woning is inmiddels gelucht en de CO waarden zijn weer normaal. De politie stelt een onderzoek in.