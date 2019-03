Gevangenisstraffen van 24 en 23 jaar geëist voor liquidatie in Nieuwegein

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag celstraffen van 24 en 23 jaar geëist tegen twee 25-jarige mannen uit Amstelveen en Amsterdam. Zij worden er van verdacht in november 2017 een 43-jarige man uit Nieuwegein in zijn auto voor zijn woning te hebben doodgeschoten. Behalve voor het plegen van een moord in vereniging zijn zij ook vervolgd voor het in brand steken van de vluchtauto en respectievelijk voor het veroorzaken van gevaar op de weg tijdens de vlucht voor de politie en voor het bezit van verboden wapens en drugs.

In de morgen van 28 november 2017 worden de bewoners van de Apolloburg in Nieuwegein opgeschrikt door een reeks doffe knallen. Een getuige ziet vervolgens een man met een zwarte capuchontrui aan de bijrijders kant in een donkere auto stappen, waarna deze met hoge snelheid weg rijdt. Buurtbewoners en zijn partner treffen het slachtoffer hevig bloedend aan in zijn auto. Het slachtoffer overlijdt ter plekke aan zijn schotverwondingen.

Korte tijd later zien getuigen een man aan de Componistenlaan in Vleuten een zwarte Seat Leon in brand steken om vervolgens als bijrijder in een Volkswagen Golf weg te rijden. De getuigen volgen de Golf en geven het kenteken door aan de politie, die zo de achtervolging in kan zetten. Wat volgt is een dollemansrit waarbij de bestuurder van de Golf diverse aanrijdingen veroorzaakt. Pas in Amsterdam kan de auto tot stoppen gedwongen worden en kan de politie de twee inzittenden inrekenen.

Het Openbaar Ministerie is er van overtuigd dat de twee in Amsterdam aangehouden mannen verantwoordelijk zijn voor de kort daarvoor gepleegde moord in Nieuwegein. In de Golf treft de politie diverse kledingstukken aan, waaronder een capuchontrui. Op de kleding worden behalve het DNA van de verdachten tevens kruitsporen aangetroffen die passen bij de gebruikte munitie. Bovendien vindt de politie op de kleding glassplinters die passen bij de kapot geschoten ruiten van de auto van het slachtoffer.

Ook uit onderzoek naar communicatiemiddelen blijkt de betrokkenheid van verdachten. In spraak- en tekstberichten op een in beslag genomen telefoon en in afgeluisterde gesprekken in de gevangenis, wordt gesproken over de voorbereidingen en hun rol in de uitvoering. De historische gegevens van het navigatiesysteem in de auto van de moeder van een van de mannen koppelt hem aan het plaats delict tijdens een voorverkenning. De officier van justitieverdenkt de Amsterdammer er van te hebben geschoten op de bewuste morgen. De man uit Amstelveen is medeplegen ten laste gelegd.

De verdachte uit Amsterdam heeft geen verklaring gegeven voor de bevindingen in het onderzoek. Hij heeft gedurende het hele proces gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht. Ook de man uit Amstelveen zweeg aanvankelijk. Geconfronteerd met de onderzoeksbevindingen bekende hij later dat hij op de plaats was waar de vluchtauto in brand werd gestoken en de plaats delict te hebben voorverkend. Hij verklaart echter niet geweten te hebben dat er een liquidatie zou worden gepleegd, maar dat er een ripdeal plaats zou vinden. Het Openbaar Ministerie vindt deze verklaring ongeloofwaardig, mede door het late tijdstip waarop verdachte hiermee kwam.

Tijdens het onderzoek is niet duidelijk geworden wat het motief voor de moord is geweest. De officier van justitie neemt het de verdachten zeer kwalijk dat zij geen openheid van zaken hebben gegeven en geen berouw hebben getoond. Het blijft daarom ook voor de nabestaanden onduidelijk waarom hun familielid vermoord is. Ook het berekenende en kille karakter van de liquidatie wordt de verdachten aangerekend. Het betrof hier een zorgvuldig voorbereide liquidatie, waarbij de verdachten er niet voor terug deinsden om op klaarlichte dag in een woonwijk zeker twaalf kogels af te vuren.

Naast de gevangenisstraf van 24 jaar werd tegen de verdachte uit Amstelveen met betrekking tot het gevaarlijke weggedrag ook twee maanden hechtenis en een ontzegging van de rijbevoegdheid van twee maanden geëist. Bovendien moet de man als het aan het OM ligt ook een voorwaardelijk restant van 487 dagen gevangenisstraf van een eerdere veroordeling alsnog uitzitten.

Namens diverse nabestaanden vorderde het OM een schadevergoeding van ruim 50 duizend euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.