Intertoys maakt doorstart in afgeslankte vorm

De curatoren zijn verheugd dat Intertoys in het Nederlandse straatbeeld behouden blijft en dat 1.000 tot 1.500 werknemers hun baan behouden. Daar komt bij dat franchisenemers in de gelegenheid zullen zijn hun aantal winkels uit te breiden. Daarmee is voor de curatoren, in opbouwende samenwerking met alle betrokkenen, een belangrijk eerste doel bereikt.

Deze overeenkomst verbindt de kracht en kennis van Intertoys, als Nederlands marktleider, aan een internationale strategische partij in de speelgoedsector. Green Swan zal naar verwachting met haar innovatieve aanpak en expertise om winkels en online aanwezigheid te stroomlijnen de onvermijdelijke reductie van het aantal Intertoys winkels compenseren.

Paulo Andrez CEO Green Swan: “We zijn zeer enthousiast Intertoys als onderdeel van Green Swan te verwelkomen. Wij zullen ons inspannen om met onze aanpak en innovatiestrategie dit merk, dat diepgeworteld is in het hart van vele gezinnen, een nieuwe kans te geven. De speelgoedbranche is ervoor gezinnen en mensen van alle leeftijden. Met Intertoys zien we een groot potentieel om de klant een nog betere multichannel-ervaring te bieden. Daarvoor werken wij samen met alle betrokkenen bij Intertoys, klanten, medewerkers en franchisenemers; iedereen die kan bijdragen aan onze innovatie en ontwikkeling van de Europese speelgoedmarkt. Samen met onze speelgoedmerken in andere Europese landen, zoals Toys 'R' Us in Spanje en Portugal en Maxi Toys in België, Frankrijk, Zwitserland en Luxemburg, slagen we erin een turbulente speelgoedmarkt te vernieuwen." Na het faillissement van Intertoys hebben de curatoren gewerkt om een doorstart van de activiteiten van Intertoys mogelijk te maken. Dit leidt nu tot ondertekening van de overeenkomst met Green Swan.