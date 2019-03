Man aangehouden na bedreiging motoragent met vleesmes

Een 54-jarige Tilburger is donderdag 7 maart 2019 omstreeks 15.40 uur op het Taurnpad in Tilburg aangehouden omdat hij een politieman met een vleesmes bedreigd had.

Agenten waren donderdagmiddag bezig met een verkeerscontrole op de Berglandweg.Ter plaatse geldt een 30 km zone. De dienders zagen een witte Opel met een opvallend hogere snelheid voorbij rijden. Een motoragent besloot achter de auto aan te rijden om een controle in te stellen. Hij zag dat de bestuurder een straat verder zijn auto parkeerde. Hij sprak de bestuurder aan en vroeg hem naar zijn rij- en kentekenbewijs. De man liep echter met versnelde pas richting de voordeur van een woning. De agent ging voor hem staan en vorderde opnieuw het rij- en kentekenbewijs. De man werd erg boos en duwde de politieman weg. Ook maakte hij naar hem slaande bewegingen. Er deed een vrouw de voordeur opende die luid riep dat haar man met rust gelaten moest worden. Haar echtgenoot ging tijdens het tumult naar binnen en kwam weer naar buiten met een groot vleesmes in zijn handen en riep daarmee dreigend ‘Kom dan’. De agent besloot via zijn mobilofoon assistentie aan te vragen. Op dat moment vluchtte de dreiger via de achterzijde van de woning. Hij werd tijdens de daarop volgende zoekactie op het Tauerrnpad aangetroffen. Agenten namen uit voorzorg hun vuurwapen ter hand. Hij volgde de bevelen nauwelijks op maar nadat peppersrpay in zijn gezicht was gespoten, kon hij worden overmeesterd en afgevoerd naar het cellencomplex.