Drie aanhoudingen in verband met handel in cocaïne in Putten

Foto: Politie

Putten Een 28-jarige man uit Putten blijft voorlopig vastzitten op verdenking van handel in cocaïne in Putten. Hij werd dinsdag 5 maart samen met een 24-jarige man en 23-jarige vrouw uit Putten aangehouden voor het dealen in harddrugs.