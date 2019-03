93 procent is niet bang voor werkloosheid door robots

Dat blijkt uit een onderzoek van Multiscope in opdracht van Multiplied, een ICT-specialist die zich inzet voor matches tussen werkgever en werknemer. Een derde van de Nederlanders die bang zijn om werk kwijt te raken aan robotisering verwacht dat pas over meer dan 10 jaar. Directeur Diederick van der Knaap: “De robotisering van Nederland is allang gestart en ik verwacht dat binnen 5 jaar zo'n 25% van de banen is verdwenen of veranderd. De Nederlander blijkt behoorlijk naïef hierin.” Uit het onderzoek blijkt dat hoe jonger de doelgroep is, hoe groter ze de kans inschatten dat ze hun werk kwijtraken door een robot.

Verandering van vacatures ICT

Multiplied is zo'n 8 jaar actief in het matchen van ICT-talent met werkgevers. Zij zien de afgelopen 5 jaar een behoorlijke groei in de vraag naar personeel. Waar er voor de crisis tientallen aanvragen waren voor ICT-talent, zijn er nu meer dan 350 openstaande vacatures. De robotisering in productiebedrijven is een ontwikkeling die de ICT-vacatures heeft veranderd. De doelgroep tussen 18 en 24 jaar schat dat dit pas na een jaar gaat gebeuren door robotisering; dertigers verwachten dat dit binnen een half jaar gaat starten. De kleine groep Nederlanders die verwacht over 10 jaar hun werk kwijt te raken aan een robot bestaat uit 2 keer zoveel vrouwen als mannen. Multiplied-directeur Diederick van der Knaap legt uit: “We zien de laatste tijd dat ook vertrouwde IT-beroepen onder druk staan en steeds meer verdwijnen door bijvoorbeeld het automatiseren van cloudoplossingen.” Daarnaast merkt het bedrijf dat er vanuit de kandidaat steeds meer eisen worden gesteld; niet alleen aan de vacatures, maar ook aan het soort bedrijf en de cultuur.

Multiplied:

