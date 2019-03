Doktersassistenten vaak mikpunt van geweld

Het gaat dan om schelden en dreigen, maar ook om spugen, vernielen, slaan, schoppen en dreigen met bijl, mes of vuurwapen. In een aantal gevallen moest zelfs de politie eraan te pas komen. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de NVDA onder bijna 1.000 doktersassistenten en triagisten. Dit schrijft de NVDA op de website.

Veel doktersassistenten in huisartsenpraktijken en huisartsenposten voelen zich vooral angstig, zijn bang, boos, vinden het vervelend, zijn van slag, hebben langdurige/ fysieke klachten en voelen zich verdrietig en onveilig.

Verder blijkt dat doktersassistenten op het moment van het geweld zelf vaak rustig en professioneel blijven, door bijvoorbeeld de patiënt aan te spreken op het onacceptabel gedrag. Wat er is gebeurd, dringt dan later pas echt door.

Toenemend geweld

Van de doktersassistenten die te maken hebben gehad met geweld neemt volgens 43,9% het geweld op het werk (sterk) toe. 32% zegt dat het geweld gelijk blijft en 3,9% dat het (sterk) afneemt. Ruim een kwart geeft aan meer dan 4 keer per jaar te maken te hebben met geweld op het werk.

De NVDA biedt trainingen aan en zet het onderwerp nogmaals op de politieke agenda.

Aanleiding

De NVDA voerde het onderzoek onder de leden uit naar aanleiding van een aantal incidenten, zoals de doktersassistent die op de huisartsenpost in Venray is bedreigd, uitgescholden en bespuugd door een boze man. De politie wilde aanvankelijk de aangifte niet opnemen, omdat er glas tussen zat en het daarmee geen doodsbedreiging was.

Volgens het onderzoek meldt 95% van de doktersassistenten het geweld bij de werkgever. Drie van de vier werkgevers heeft de doktersassistenten gesteund. 20% heeft een melding gedaan en 11% heeft aangifte gedaan bij de politie. In 84% nam de politie de melding direct op en in 78% nam de politie de aangifte direct op.