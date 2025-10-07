Crackgebruik wint terrein, mensen vaker tussen wal en schip

Het gebruik van crack, een rookbare en meer verslavende vorm van cocaïne, komt vaker voor dan tien jaar geleden onder mensen die problematisch harddrugs gebruiken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Trimbos-instituut.

Crack-gebruikers buiten beeld verslavingszorg

'Voorheen was heroïne de meest gebruikte illegale drug in deze groep. Opvallend is dat een groot deel van de mensen die crack gebruiken buiten beeld van de verslavingszorg blijft, ondanks grote en vaak complexe zorgbehoeften', aldus het Trimbos.

10 jaar geleden

De bevindingen komen uit het OPAAK-onderzoek dat in 2023 is uitgevoerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met Stichting Mainline. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de omvang, welzijn en hulpbehoefte van de groep mensen die opiaten en crack problematisch gebruiken. Het laatste onderzoek dat in Nederland hiernaar is gedaan, is van meer dan tien jaar geleden.

Crackgebruik stijgt en mogelijk een nieuwe groep

Veldwerkers van Stichting Mainline interviewden 520 personen die problematisch harddrugs gebruiken. Dit deden ze in acht steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Haarlem, Groningen, en Heerlen. Deelnemers werden geworven in openbare ruimten en bij voorzieningen voor maatschappelijke opvang.

Heroïne

Ruim tien jaar geleden waren opiaten, zoals heroïne, de meest gebruikte drugs binnen deze groep. Uit OPAAK-onderzoek blijkt echter dat crack de opiaten inmiddels heeft verdrongen als meest gebruikte drug. In 2023 gebruikten naar schatting 13.300 mensen in Nederland problematisch opiaten, waarvan 89% ook crack. In totaal zijn er 27.900 mensen die crack gebruiken, van wie 16.000 alleen crack gebruiken en geen opiaten. Driekwart van de groep die alleen crack gebruikt heeft nooit eerder regelmatig opiaten gebruikt, wat wijst op een nieuwe groep gebruikers die niet is overgestapt van opiaten naar crack.