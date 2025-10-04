26 Gouden Kalveren uitgereikt op Nederlands Film Festival

Op de 45e editie van het Nederlands Film Festival zijn zesentwintig Gouden Kalveren uitgereikt aan makers van films, documentaires, series en digitale cultuurproducties in 25 categorieën. Het Gouden Kalf voor Beste Hair & Make-up Design is de nieuwe vakprijs die voor het eerst is overhandigd tijdens het EY Gouden Kalveren Gala 2025. Ook nieuw is dat de producent van Beste Lange Documentaire een Gouden Kalf ontvangt. De presentatie van het gala dat plaatsvond in Stadsschouwburg Utrecht, was in handen van Stijn de Vries. De muziek werd verzorgd door De Niemanders. De video's van de uitreikingen zijn terug te kijken op filmfestival.nl/gouden-kalveren. De volgende editie van het Nederlands Film Festival is van vrijdag 25 september t/m vrijdag 2 oktober 2026.

Winnaars Gouden Kalveren 2025

Beste Digitale Cultuurproductie

Ancestors - Steye Hallema (productie: The Smartphone Orchestra)

Beste Korte Documentaire

De Wolkenfietsers - Erfenis van een droom - Gülsah Dogan (productie: 9Stories)

Beste Korte Film

Close Your Eyes Hind - Amir Zaza (scenario: Amir Zaza, productie: MATTAR)

Beste Hoofdrol Korte Film

Joes Brauers - Fuck-a-Fan

Beste Hoofdrol Dramaserie

Ahlaam Teghadouini - Sihame 2

Beste Bijrol Dramaserie

Bianca Krijgsman - Dag & Nacht 2

Beste Scenario Dramaserie

Karen van Holst Pellekaan en Alexander de Bruijn - Bennie

Beste Regie Dramaserie

Eva Crutzen - Bodem 2

Beste Dramaserie

Oogappels 6 - Rogier Visser, ITV Studios Netherlands Drama (scenario: Roos Ouwehand en Lex Passchier, regie: Will Koopman)

Beste Sound Design

Vincent Sinceretti - The Garden of Earthly Delights

Beste Muziek

Ella van der Woude - Alpha.

Beste Camera

Frank van den Eeden - The Garden of Earthly Delights

Beste Montage

Xander Nijsten - The Garden of Earthly Delights

Beste Production Design

Bram Doyer - Fabula

Beste Costume Design

Manon Blom - Drie dagen vis

Beste Hair & Make-up Design

Renee Wijnhoven - De Idylle

Beste Lange Documentaire

Nesjomme - Sandra Beerends en Floor Onrust, Family Affair Films

Beste Hoofdrol Speelfilm

Thekla Reuten - Voor de Meisjes

Beste Bijrol Speelfilm

Neidi dos Santos Livramento - Drie dagen vis

Beste Scenario Speelfilm

Mike van Diem - Voor de Meisjes

Beste Regie Speelfilm

Morgan Knibbe - The Garden of Earthly Delights

Beste Speelfilm

Voor de Meisjes - Derk-Jan Warrink, Koji Nelissen, Keplerfilm en Marijn Wigman, Nuts & Bolts Film Company (scenario en regie: Mike van Diem)

Gouden Kalf van het Publiek Speelfilm

Loverboy: Emoties Uit - Cyriel Guds voor Never Boring Films (scenario en regie: Cyriel Guds)

Gouden Kalf van het Publiek Documentaire

De Wilde Noordzee - Klaudie Bartelink voor Dutch Maritime Productions en Ignas van Schaick voor EMS FILMS (scenario en regie: Mark Verkerk)

Gouden Kalf voor de Filmcultuur

Marina Blok

Toekenning winnaars: jury en Academy

De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren voor speelfilms en lange documentaires worden bepaald volgens het Academysysteem. Ruim 750 filmmakers, verenigd in de Dutch Academy For Film (DAFF), mogen hun stem uitbrengen. Net als bij de Oscars en BAFTA's bepalen vakgenoten zo zelf wie genomineerd wordt en wie wint.

De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën Korte Documentaire, Korte Film, Dramaserie en Digitale Cultuur worden bepaald door jury's die uit professionals bestaan. De jury van het Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire 2025 bestaat uit regisseur Sandra Beerends, presentator en programmamaker Winfried Baijens en regisseur Niels van Koevorden. Voor het Gouden Kalf voor Beste Korte Film en Hoofdrol Korte Film vormen acteur Laura Bakker, regisseur Patrick Chin en editor Patrick Schonewille de jury. De jury van Beste Dramaserie, Hoofdrol Dramaserie, Bijrol Dramaserie, Scenario Dramaserie en Regie Dramaserie bestaat uit scenarist Lineke van den Boezem, producent Monique Busman, regisseur, scenarist en producent Paula van der Oest, regisseur David Eilander en acteur Yootha Wong-Loi-Sing. De jury van het Gouden Kalf voor Digitale Cultuur bestaat uit mediakunstenaar en creatieve researcher Jeroen Cluckers, scenarist en docent Cecilie Levy en docent en onderzoeker Joris Weijdom.

De toekenning van het Gouden Kalf voor de Filmcultuur geschiedt door de Raad van Toezicht van het Nederlands Film Festival. De Gouden Kalveren van het Publiek komen toe aan de producent van de best bezochte Nederlandse speelfilm en documentaire in de periode 1 september 2024 t/m 31 augustus 2025