Traumahelikopter landt op speelveldje

De traumahelikopter is maandag aan het begin van de avond geland op een speelveldje aan de Londenweg in Vlaardingen. De piloot vond tussen de 2 doeltjes een geschikte landingsplaats.

Mobiel Medisch Team (MMT)

Het MMT was gealarmeerd voor een inzet in de flat en kwam ter assistentie van het ambulancepersoneel. In eerste instantie was er sprake van een steekpartij, maar dit bleek al snel niet zo te zijn. Nadat de nodige medische hulp was geboden kon de traumahelikopter weer terugkeren naar Rotterdam The Hague Airport.