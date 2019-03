Gevangenisstraffen geëist op themazitting terrorismefinanciering

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot twee jaar – waarvan acht maanden voorwaardelijk- geëist tegen vier verdachten vanwege terrorismefinanciering.

De verdachten hebben enkele tientallen tot enkele duizenden euro’s gestuurd aan familieleden die zijn gereisd naar het Midden-Oosten om deel te nemen aan de gewelddadige Jihad: “Wie de strijder steunt, steunt ook de strijd,” zeiden de officieren op zitting.

De verdachten die vandaag op zitting stonden zijn twee Utrechtse broers van 35 en 37 jaar, een 26-jarige man uit Den Haag en een 47-jarige man uit Arnhem. Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat alle verdachten via tussenpersonen geld overmaakten naar familieleden die deelnemen of deelnamen aan de strijd in het Midden-Oosten.

De twee broers zouden enkele duizenden euro’s hebben overgemaakt aan drie broers, die zich bevonden in het strijdgebied in Syrië of Irak. Eén van de drie broers is na de deelname aan IS teruggekeerd en door de rechtbankveroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar – waarvan één jaar voorwaardelijk- voor deelname aan terroristische organisatie.

De 26-jarige man maakte 90 euro over naar zijn broer, die ook naar het Midden-Oosten reisde om deel te nemen aan de terroristische organisatie IS. De 47-jarige man uit Arnhem maakte 200 euro over naar zijn zoon ten behoeve van zijn verblijf in Syrië als jihadstrijder. Het geld was bedoeld als ‘zakgeld’, omdat de zoon kennelijk niet kon rondkomen van het salaris dat hij verdiende.

Dilemma

“Wij zijn ons bewust van het leed dat de vader dient te dragen. Het moet vreselijk zijn om je minderjarige zoon te verliezen. Hem in korte tijd te zien radicaliseren, waarna hij ineens vertrokken is en in Syrië blijkt te zitten,” zeiden de officieren op zitting. Het OM stelt desalniettemin dat door geld te geven aan een strijder, deze in staat wordt gesteld in Syrië te blijven en om het plegen van terroristische misdrijven voort te zetten. Elke bijdrage aan strijders maakt het mogelijk om door te gaan met deze gewelddadige strijd, zeiden de officieren op zitting: “Er zit een foto in het dossier en op die foto is een man met een bebloed gezicht te zien die aan een paal lijkt te zijn vast gebonden. Naast deze levenloos lijkende man staat naar men aanneemt de zoon van verdachte, met een geweer in zijn rechterhand.”

Ernstige feiten

Door geld over te maken aan uitgereisde familieleden maken verdachten zich schuldig aan terrorismefinanciering en overtreding van de sanctiewetgeving. “Het maakt hierbij niet uit of uit ideologische overtuiging wordt gegeven of ter ondersteuning van familieleden. Evenmin maakt het uit of de jihadist dit uiteindelijk inzet voor levensonderhoud. De terrorisme-financier houdt de jihadstrijder in stand. Door de financiële bijdrage wordt niet alleen de strijder maar ook IS gesteund,” zeiden de officieren op zitting.

Geëiste straffen

Tegen de vader van de uitgereisde zoon en de 26-jarige broer van een uitreiziger eisten de officieren een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Eén van de Utrechtse broers die op zitting stonden vervolgt het OM ook voor het voorhanden hebben van een doorgeladen vuurwapen met patronen. Het vuurwapen werd bij de doorzoeking van zijn woning in de schuur aangetroffen. Hij en zijn broer hoorden een gevangenisstraf van 24 maanden tegen zich eisen, waarvan acht maanden voorwaardelijk. “Dit als stok achter de deur”. De rechtbank doet uitspraak op 27 maart.

Meer zittingen met verdachten terrorismefinanciering

De komende maanden zullen nog meer verdachten van terrorismefinanciering voor de rechtbank verschijnen. De meeste onderzoeken zijn gestart omdat de overboekingen zijn aangemeld als ongebruikelijke transactie bij Financial Intelligence Unit (FIU). De FIU heeft de transactie vervolgens doorgemeld als ‘verdacht’ aan het Openbaar Ministerie (OM). Uitreizigers die een beroep doen op hun familie of vrienden voor financiele steun, lopen dus het risico dat deze mensen door hun toedoen vervolgd worden voor terrorismefinanciering. Er zijn tientallen mensen als verdachte aangemerkt. Het OM heeft in beginsel besloten om alle mensen die geld hebben overgemaakt aan uitreizigers te dagvaarden voor terrorismefinanciering.