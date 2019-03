Politie neemt YouTubekanaal illegaal vuurwerk over

Het Team Milieu van de politie eenheid Limburg doet op dit moment onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar illegaal vuurwerk. In het kader van dit onderzoek is door de politie en het Functioneel Parket vandaag een zoeking gedaan in een woning in Sittard. Resultaat: een aanhouding, een partij illegaal vuurwerk en een YouTubekanaal dat overgenomen is door de politie.

Tijdens de zoeking vond de politie in een schuurtje achter het woonhuis een partij illegaal vuurwerk. De bewoner is hierbij aangehouden vanwege het in bezit hebben ervan . Het onderzoek richt zich nu verder op het aanzetten van anderen tot het kopen en afsteken van illegaal vuurwerk en medeplichtigheid aan de verkoop en invoer van illegaal vuurwerk. Dit vuurwerk werd, niet herkenbaar als zijnde vuurwerk, als pakketpost in Nederland bezorgd.

De verdachte plaatste onder andere honderden filmpjes op YouTube waarin hij het kopen en afsteken van illegaal vuurwerk promootte. Deze filmpjes zijn meer dan 16 miljoen keer bekeken. Het betreffende YouTube kanaal is door de politie overgenomen. Daarop is nu te zien dat het promoten van kopen en gebruiken van illegaal vuurwerk strafbaar is. Politie en justitie bekijken de mogelijkheden om de inkomsten die met deze filmpjes zijn verdiend, af te pakken.