Groene Bentley Turbo onder bedreiging van vuurwapen gestolen

Op de Hamerweg in Amsterdam is donderdagavond 14 maart een groene Bentley Turbo onder bedreiging van een vuurwapen gestolen. Van de auto en de dader ontbreekt nog ieder spoor. De politie zoekt getuigen.

Kort na 22.00 uur kreeg de politie een melding dat bij een tankstation aan de Hamerstraat een groene Bentley Turbo, voorzien van het kenteken GD-649-G, onder bedreiging van een vuurwapen was gestolen. De 48-jarige eigenaar was bij deze bedreiging weggerend van zijn auto.

Opmerkelijk detail aan de auto: Het rechterachterlicht was afgeplakt met duct tape.

De dader kon de auto meenemen omdat de autosleutel nog in het contactslot zat. Het betrof een man met een bivakmuts. Hij was ongeveer 1.80 tot 1.85 m lang en had een fors, niet mager, postuur. Bij het wegrijden ontstond bijna een aanrijding met een andere auto.