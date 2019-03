Man probeert conducteur te wurgen

Vrijdagavond heeft de politie op het station in Alphen aan den Rijn rond 17.30 uur een 39- jarige man aangehouden in een trein. 'De man had kort daarvoor geprobeerd een conducteur te wurgen. Bij de aanhouding moesten politieagenten gebruik maken van hun pepperspray en wapenstok', zo laat de politie weten.

Verzet

Rond 17.30 uur kregen politieagenten de melding dat twee conducteurs in een trein werden belaagd door een man en dat deze had geprobeerd een van de conducteurs te wurgen. Direct gingen politieagenten naar het treinstation van Alphen aan den Rijn waar de trein stilstond. De agenten troffen de man aan in een treinstel en bij het openen van de treindeur viel de man de politieagenten direct aan.

Pepperspray en wapenstok

Bij de aanhouding verzette de man zich hevig en om de aanhouding mogelijk te maken en het verzet te breken hebben de agenten gebruik gemaakt van hun pepperspray en wapenstok. Nadat de man werd afgevoerd naar de politieauto zag hij kans om naar omstanders te spugen.

Onderzoek

Tijdens de aanhouding bleef de trein voor de overige treinpassagiers gesloten en kon deze dus ook niet vertrekken. De 39- jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is vermoedelijk onder invloed van alcohol en drugs. Bij zijn fouillering werden inbrekerswerktuigen en vermoedelijk verdovende middelen aangetroffen. De conducteurs en politieagenten doen aangifte tegen de man. De man is ingesloten aan een politiebureau en zal later worden gehoord.