Volop bloeiende Prunus dreigt om te vallen door harde wind

De brandweer is zaterdagmiddag gealarmeerd voor een boom die om dreigde te vallen op de Kievitslaan in Schiedam.

Bloeiende Prunus

De brandweer heeft de boom, een volop in bloei staande Prunus, die door de wind al behoorlijk schuin stond, eerst omver getrokken en vervolgens in stukken gezaagd. Na ongeveer een half uurtje was de klus geklaard en kon de brandweer terug naar de kazerne.