Reiziger bedreigt conducteur met de dood

Afgelopen nacht is een 48-jarige man uit Bergen op Zoom op het Stationsplein aangehouden.

Hij wordt verdacht van bedreiging van een treinconducteur.

Omstreeks 00.15 uur wordt door een conducteur om de komst van de politie verzocht op het NS-station. Deze heeft op dat moment een reiziger in de trein die geen geldig vervoersbewijs heeft en zich bovendien niet kan legitimeren. Nadat de conducteur tegen de reiziger heeft gezegd dat de politie in kennis is gesteld bedreigt de verdachte de conducteur met de dood. Agenten hebben de man voor verhoor meegenomen naar een politiecellencomplex. De conducteur heeft aangifte gedaan van deze bedreiging.