Nederlander gelukkiger door geloof in hiernamaals

Nederlanders die geloven in een hiernamaals ervaren mentale rust. Dat blijkt uit een landelijke enquête die is uitgezet in alle Nederlandse provincies

Ruim 63% denkt dat er meer is tussen hemel en aarde en dat geeft een psychische boost. Meer dan de helft van de Nederlanders zegt zelfs dagelijks baat te hebben bij een denkbeeldig engeltje op hun schouder.

Psychiater Esther van Fenema is blij verrast door deze uitslag. Zij pleit er al langer voor om religieuze en spirituele belevingen te accepteren als iets normaals, ook in de spreekkamer met een patiënt. “ Mensen hebben deze houvast nou eenmaal nodig, ook al is het niet wetenschappelijk bewezen dat er leven is na de dood of dat beschermengeltjes daadwerkelijk bestaan. We zijn op spannende momenten in ons leven nou eenmaal niet zo rationeel als we ons altijd voordoen. En daar is niets mis mee.”

Hogere macht

De enquête werd gehouden naar aanleiding van het boek ‘ Spiritueel Bungeejumpen’ van journalist Eugène van Haaren en helderziende Maik Tselepis dat deze maand verscheen. Zij onderzochten de kleurrijke wereld van de spiritualiteit in Nederland en bezochten de meest uiteenlopende soorten spirituele praktijken. "Ik wilde weten of er meer is na de dood en of er een hogere macht bestaat die de weg kan wijzen in ons drukke westerse bestaan", zegt Van Haaren. "Ik ben geen zweverig type. Maar mijn nieuwsgierigheid won het wel van mijn nuchtere verstand toen mijn zoontje op de rand van de dood lag en mijn moeder na een heftig ziekbed overleed."

Mentale kwakzalvers

Uit de enquête kwam ook naar voren dat meer dan een kwart van de ondervraagden wel eens mentale steun zoekt bij een spiritueel medium. Volgens psychiater Esther van Fenema is dit wel een zorgelijke ontwikkeling. “Magisch denken leidt weliswaar tot steun, houvast en zingeving, maar kan ook angst en depressie oproepen, vooral bij mentaal kwetsbare mensen. Meestal ontbreekt het deze mediums aan kennis en vaardigheden om mensen met psychische problemen te behandelen. Zij mogen zich dus nooit bemoeien met mentale processen. Ik krijg in mijn praktijk soms patiënten die ernstig in de war zijn geraakt door een advies van een medium.”

Zuiver op de graat

Volgens helderziende Maik Tselepis is het belangrijk dat mensen een goed medium leren herkennen. “Vertel helemaal niets over jezelf tegen een medium als je daar voor het eerst komt. Luister alleen heel goed naar wat deze persoon over jou zegt. Pas als je merkt dat verschillende details kloppen, die niemand anders kan weten, dan kun je het medium serieus nemen’, verklaart Maik Tselepis. “Blijf er wel altijd alert op dat een medium je moet stimuleren om professionele hulp te zoeken als je psychische problemen hebt.”